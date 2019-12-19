شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يجتمع بمعاونيه فى اتحاد الكرة لدراسة إحصائيات لاعبى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، اجتماعا اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة لمناقشة التقارير والإحصائيات الخاصة بمشاركات ومستويات جميع اللاعبين بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولات الأخيرة من أجل إيضاح الرؤية المتعلقة باختيارات اللاعبين في المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع محمد بركات مدير الفريق والجهاز الفني المعاون، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي، حيث تم مناقشة كل ما يخص المرحلة الماضية.



كما ناقش البدري مع جهازه الفني المعاون كل الأسماء المرشحة والمطروحة للانضمام للفريق في المرحلة المقبلة مع دراسة إمكانية ضم وجوه وأسماء جديدة في المعسكر المقبل، وفقا لآداء اللاعبين مع أنديتهم في الدوري، و التقييم الموضوع لكل لاعب من جانب الجهاز الفني في إطار المتابعة الشاملة للمباريات والتي يحضرها أعضاء الجهاز الفني.