شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق: غياب تركي آل الشيخ عن النادى سبب تراجع مستوى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عصام مرعى المدرب العام السابق لنادى الزمالك أن غياب المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أحد الأسباب الرئيسية لتراجع مستوى الفريق الأبيض خلال الموسم الحالى.

وقال عصام مرعى، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، إن الموسم الحالى شهد اختلافا كبيرا داخل الزمالك لأسباب عديدة بعضها له علاقة بالناحية التسويقية وكذلك غياب تركى آل الشيخ عن دعم النادى مؤخرا.

وأضاف المدرب العام السابق للزمالك "الزمالك استفاد كثيرا الموسم الماضي بعد بيع بعض اللاعبين لنادي بيراميدز بقيمة قاربت 100 مليون جنيه عكس الموسم الحالي الذى شهد تأخر فى سداد عقود اللاعبين وكذلك أزمة تسريبا العقود".

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وشدد عصام مرعي على حاجة الزمالك لتواجد مدير كرة قوي خلال الفترة الحالية وكذلك تحديد أهداف الموسم فى ظل المطالبة الجماهيرية بتحقيق لقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب حاليًا.