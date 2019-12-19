شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الموافق 19 / 12 / 2019 العديد من الاحداث الرياضية، ونستعرض أبرز 7 أخبار رياضية نشرت على موقع الخليج 365 اليوم.

يخضع أحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى غدا الجمعة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية.

قام القائم بأعمال المدير المالى لفريق الزمالك، بإيداع مستحقات كل لاعب فى الحسابات البنكية الخاصة بهم، قبل مواجهة سموحة، التى ستقام غداً الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

يناقش اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، زيادة العنصر النسائى فى تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وذلك خلال تعديلات اللائحة الخاصة بانتخابات الجبلاية المقرر إجرائها عقب نهاية مدة المجلس المؤقت الحالى.

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عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق؛ للاستفسار عن مستجدات البرنامج التأهيلى لكل من حمدي فتحي ومحمد محمود.

أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى توجهت لأسوان لملاقاة فريقها فى الجولة التاسعة للمسابقة الدورى، والمقرر لها الثانية والنصف ظهر غد الجمعة على استاد أسوان الرياضى.

اقترب محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك من المشاركة أساسيا في مباراة سموحة المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري والتي يستضيفها استاد القاهرة .

تدرس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، اقامة تجمع للمنتخب الوطني الاول في فبراير المقبل وتحديدا بين الدورين بناء علي طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، على أن يضم اللاعبين المحليين دون خوض مباريات ودية.