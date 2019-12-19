مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي بث مباشر في الدوري المصري عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول بطولة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة . Advertisements ويبحث الأهلى عن الفوز السابع والعلامة الكاملة فى لقاء اليوم تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، حيث لعب 6 مباريات فاز فى جميعها ولم يخسر أو يتعادل فى أى مباراة، بينما لعب الإسماعيلى 8 مواجهات فاز فى أربعة وتعادل سلبياً في مباراة أمام طنطا وخسر في ثلاثة.

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