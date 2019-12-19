شاهد مهارات مهاجم زيمبابوى المعروض على الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نوكس متوزوى، لاعب نادى جولدن أروس الجنوب أفريقى ومنتخب الزيمبابوي دائرة المرشحين لتدعيم هجوم النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل. ويضع الأهلي المهاجم الزيمبابوي كخيار بديل للنيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي يعتلى صدارة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء. ويقدم متوزوي مستوى متميزًا مع ناديه حيث نجح في إحراز 8 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم، كما شارك اللاعب ببطولة الأمم الأفريقية مع مننخب بلاده والتي أقيمت في مصر مؤخرًا، ويقدم الفيديو التالي أبرز مهارات اللاعب وأجمل أهدافه. Advertisements from future transfer market on Vimeo.

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