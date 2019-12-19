سوبر كورة: خطة الزمالك لكشف "مُسرب" عقود اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجاء تحرك جهاز الزمالك الإدارى لمعرفة الحقيقة كاملة، بعدما طلب مرتضى منصور رئيس النادى من القائمين على المسألة فى القلعة البيضاء توضيحا رسميا عن هوية الشخص الذى قام بتسريب تلك العقود والتى جاءت بدايتها بعقد كهربا منذ وقت طويل وصولا إلى عقد محمد عواد حارس الفريق الأبيض الحالى.

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