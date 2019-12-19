شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يُقرب كاسونجو من العودة إلى الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، من العودة إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، بعدما أنهى اللاعب الكونغولى إعارته للوداد المغربى لعدم سداد قيمة عقده وكذلك عدم قيده بقائمة الفريق.

ويأتى اقتراب المهاجم الكونغولى من العودة إلى صفوف الزمالك فى ظل رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى تعزيز الخط الأمامى بمهاجم آخر يقوم بالاعتماد عليه بجانب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى فى ظل خروج عمر السعيد من الحسابات الرئيسية للمدرب الفرنسى ما يقرب المهاجم الكونغولى من العودة مجددا للفريق الأبيض.

واستبعد كارتيرون، عمر السعيد من قائمة الزمالك التى ستشارك فى مواجهة الغد مع سموحة، رغم مشاركته فى التدريبات الجماعية اليوم الخميس، التى جاءت بمثابة استعدادات أخيرة لأبناء ميت عقبة قبل مواجهة الفريق السكندرى، فى اللقاء الذى سيقام غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.