شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق ضد أفشة.. من الأفضل فى لقاءات الأهلى والإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منافسة لكن من نوع خاص ستجمع الدولى العراقى همام طارق جوكر الإسماعيلى مع مجدى فشة صانع ألعاب الأهلى خلال كلاسيكو الاحمر والاصفر الليلة حيث يتبارى كل من الثنائى على السعى نحو تمهيد وتسجيل الأهداف لفريقه.

ويلتقى الدراويش مع الأهلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب المكس لحساب الجولة التاسعة من عمر الدورى المحلى.

النجم العراقى كان قادرا على تقديم أوراق اعتماده مع الدراويش منذ أول مباراة شارك فيها والتى كانت أمام الكويت الكويتى بكأس العرب للاندية العرب ليصبح عنصرا أساسيا.

همام طارق شارك مع الفريق فى الدورى بكل مبارياته ولم يستبدل حيث لعب 8 لقاءات وسجل خلالهم هدف وصنع هدفين.

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اللاعب المنضم من الدورى الايرانى لعب فى أربع مراكز مع الإسماعيلى وهم صانع الألعاب والجناح والظهير الأيسر بجانب وسط الارتكاز.

همام طارق بلغت نسبة مشاركاته فى الأهداف التى سجلها الدراويش 33 % ووصلت قيمته التسويقية حسب موقع ترانسفير ماركت ما يزيد عن 400 آلف يورو.

على الجانب الآخر ، فقد لعب أفشة 6 لقاءات سجل خلالهم هدف واحد وصنع 3 أهداف.

لاعب الأهلى لعب مع فريقه بمركزين فقط هم صانع الألعاب والجناح الأيمن وبلغت قيمته التسويقية ما يزيد عن مليون يورو.