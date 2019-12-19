مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر فى الدورى السعودي عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق العدالة مع نظيره النصر فى مباراة تجمع بينهم اليوم الخميس فى تمام الساعة الرابعة و النصف عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب" ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر فى بطولة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان 2019/2020.

يدخل فريق النصر المباراة متصدراً جدول بطولة دورى كأس الامير محمد بن سلمان برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق العدالة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

لمشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر فى الدورى السعودي

خاض فريق النصر حتى الان فى بطولة دورى كاس الامير محمد بن سلمان 11 مواجهة فاز فى سبعة وتعادل فى اثنين منهم وخسر فى اثنين، بينما لعب العدالة أيضا 10 مباريات فاز فى اثنين وتعادل فى اثتنين وخسر فى 6 لقاءت.

ويسعى فريق النصر فى تحقيق الانتصار على نظيره و الانفراد بالصدارة والبقاء فى القمة مستغلاً فارق النقاط بينه وبين وصيفه فريق الوحدة الذى يحتل المركز الثانى بفارق نقطتين عنه، وغياب فريق الهلال الذى يحتل المركز الثالث برصيد عشرين نقطة من خلال تسع مباريات فى ظل وجوده فى كأس العالم للأندية، بينما يسعى العدالة فى خطف ثلاث نقاط و الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية و الهروب من منطقة الهبوط والدخول للمنطقة الآمنة.