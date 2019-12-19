شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير & محمد بيومى.. صراع الأصغر فى كلاسيكو الأهلى والأسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس واحدة من أصعب مبارياته ببطولة الدورى العام حينما يحل ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

ويعد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى هو أصغر لاعب بقائمة المارد الاحمر لكلاسيكو الاسماعيلى حيث ولد فى 15 مايو لعام 2000 ثم يأتى محمد بيومى لاعب وسط الدراويش فى المركز الثانى حيث يصغره بشهر واحد فقط بعدما ولد فى 7 أبريل لنفس العام.

بيومى على صعيد المشاركات تفوق على شوبير حيث شارك فى 7 مباريات مع الفريق محليا بعد نجح فى اثبات جدارته وبات ضمن عناصر القوام الأساسى بينما لم يشارك الأخير فى أى مباراة رسمية مع الفريق الأحمر.