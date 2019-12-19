شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة المستحقات المصروفة للاعبى الزمالك قبل لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بمجلس إدارة الزمالك، إن قيمة المستحقات التى صرفها المجلس اليوم للاعبى الفريق الأبيض، عبارة عن قيمة شهر من المرتبات المخصصة لهم بعد الجلسة التى جمعتهم مؤخرا مع مرتضى منصور رئيس النادى قبل مواجهة سموحة، التى ستقام غداً الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقام المسؤول المالى بفريق الزمالك بإيداع مستحقات كل لاعب فى حسابه البنكى بناءً على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى الذى أكد للاعبين على صرف 10 ملايين جنيه مقسمة على جميع اللاعبين كجزء من المستحقات الخاصة بهم مطالبهم بضرورة تصحيح المسار فى مواجهة الغد، بعد الخسارة الأخيرة للأبيض أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثامنة بالدورى.

وأوضح المصدر ذاته إن القيمة جاءت بمثابة قيمة شهر من مرتب كل لاعب بالفريق ووصل إلى لاعبى الأبيض رسائل نصية بتواجد تلك القيمة المالية فى حساباتهم البنكية اليوم الخميس.