شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ليس الزمالك فقط.. 3 أهلاوية فى الإمارات على طريقة ذهب ولم يعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحلم تبدل، لم تعد الأمور كما سبق، تخطى الحلم الأهلى والزمالك والشهرة المحلية نحو الاحتراف خارج مصر سعياً وراء حداثة كرة القدم والطموح الذى تخطي المحلية مستهدفاً مهد كرة القدم.

واختفى 7 لاعبين ناشئين من قطبي الكرة المصرية الأهلى و الزمالك من بداية الموسم، حيث تعرض النادي الأبيض لهروب 4 لاعبين منذ بداية الموسم وحتى الآن كما تكرر نفس الأمر داخل النادي الأهلى، بعد هروب 3 لاعبين فى الفترة الحالية.

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