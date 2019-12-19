نشرة أخبار سوبر كورة.. الجمهور ممنوع من قمة السلة.. متوزوى يدخل حسابات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للنادى الأهلى على جاهزية الحارس محمد الشناوي لمواجهة الإسماعيلى من الناحية الطبية، نافيا تعرض الحارس الدولى لأى إصابات خلال مران الفريق الأخير قبل دخول معسكر المباراة. الزمالك يستعيد حازم إمام فى مواجهة الغد أمام سموحة Advertisements تأكدت جاهزية حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك للتواجد مع الفريق الأبيض والمشاركة فى مواجهة سموحة المقبلة، المقرر لها غدا الجمعة فى الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز والتى ستقام فى ستاد القاهرة. رسمياً.. ليفربول يضم الياباني مينامينو أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده الرسمي مع الياباني تاكومي مينامينو لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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