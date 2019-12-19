شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الإصابات الخطر الأكبر على انتفاضة أهلى فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الأهلى لعدة إصابات مؤثرة فى الفترة الأخيرة، تسببت فى حرمان المارد الأحمر من جهود عدد من أبرز لاعبيه فى مختلف الصفوف، وهو ما قد يؤثر سلبا على مشوار أبناء التتش فى مواصلة قطار الانتصارات ودهس الخصوم سواء فى المسابقات المحلية أو الأفريقية، وقد يضر الحالة المعنوية والفنية العالية التى يعيشها الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، والذى أحدث حالة عالية فى مستوى الفريق الأحمر بشكل عام.

ونجح الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدورى حتى الآن تحت قيادة السويسرى فايلر، فى 6 مباريات متتالية، على الرغم من غياب الكثير من اللاعبين عن قائمة الفريق بداعى الإصابات.

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