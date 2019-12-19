مصري: سعيد بالحصول على جائزة أحسن ثاني مدرب بقطاع ناشئين وست هام

حصل الشاب مصطفي محمود والشهير بمصطفي مصري علي جائزة أحسن ثاني مدرب بقطاع ناشئين نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، وذلك في الاحتفال السنوي " West Ham foundation awards 2019 " والذي أقيم بمقر النادي الإنجليزي مساء الثلاثاء الماضي، بحضور جو ليونس رئيس أكادمية West Ham foundation " " ، كما حضر الحفل لاعب فريق وستيونايتد السابق مارلون هاروود .
وقال مصطفي مصري في تصريحاته لبوابة الوفد : " أنا سعيد بالحصول علي جائزة أحسن ثاني مدرب بقطاع الناشئين بالنادي ، كما أبارك لصديقي المقرب هاري بوتلر والذي حصل علي جائزة أحسن مدرب في قطاع الناشئين لعام 2019 ، والترتيبالثاني بجدول الدوري الإنجليزي حاليا مع فريق ويست هام مواليد 2007".
وحظي مصطفي مصري بمسيرة عمل مع قطاعات الناشئين بالعديد من أندية البريميرليج منها تشيلسي و أرسنال ، كما حصل علي بطولة الدوري الإنجليزي مع فريق أنفيلد تاون تحت 18 سنة بموسم 2017 ، إضافة إلي أنه سبق له العمل كمساعد مدرب للفريق الأول بالعديد من الأندية مثل كنتش تاون اف سي و هوديستون اف سي و ريد بريدج اف سي .
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