حكام مباريات الجمعة والسبت فى الدورى المصري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة اسماء حكام مباريات غد الجمعة وبعد غد والسبت فى الدورى الممتاز على النحو التالى: مباريات الجمعة 20 ديسمبر : - اسوان والانتاج الحربى : صبرى ابراهيم وماجد المليجى ومصطفى عطية .. ومحمد فاروق حكما رابعا - حرس الحدود والمقاولون : عبد العزيز السيد ومحمد محمود لطفى واحمد رشدى .. وعصام نوحى حكما رابعا محمود لطفى واحمد رشدى .. وعصام نوحى حكما رابعا - الاتحاد السكندري واف سى مصر : نادر قمر وشريف التباع ورضا جبر ..وعباس حسن حكما رابعا - مصر للمقاصة وطنطا : احمد العدوى وممدوح مصطفى واحمد العزاوى ..وحسن محمود حكما رابعا Advertisements - الزمالك وسموحة : محمد الحنفى واحمد حسام طه ومحمود رضا .. ومحمد سيد بكر حكما رابعا مبارايات السبت 21 ديسمبر - الجونة وطلائع الجيش : محمد ابو خاطر ومصطفى حسين وصالح احمد ..سعد محمد احمد حكما رابعا - وادى دجلة وانبى : احمد حمدى ومحمد فاروق ومحمد عبد العظيم ..وعلاء حافظ حكما رابعا - المصرى وبيراميدز : محمد عادل وتحسين السادات واسامه السيد ..سالم متعب حكما رابعا

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