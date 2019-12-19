حسام البدري يدرس الأسماء المرشحة للانضمام إلى منتخب مصر

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، اجتماع اليوم، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة من أجل مناقشة التقارير والإحصائيات الخاصة بمشاركات ومستوي جميع اللاعبين بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولات والأسابيع الأخيرة من أجل إيضاح الرؤية المتعلقة باختياراتاللاعبين في المرحلة المقبلة .
وتواجد في الاجتماع، محمد بركات مدير الكرة، والجهاز المعاون، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي،لمناقشة كل ما يخص المرحلة الماضية .
وناقش حسام البدري مع جهازه الفني كل الأسماء المرشحة والمطروحة للانضمام للفريق في المرحلة المقبلة مع دراسة إمكانية ضم وجوه وأسماء جديدة في المعسكر المقبل، وفقا لأداء اللاعبين مع أنديتهم في الدوري، ومع التقييم الموضوع لكل لاعب من جانب الجهاز الفني في إطار المتابعة الشاملة للمباريات والتي يحضرها أعضاء الجهاز الفني
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