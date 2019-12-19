محمد محسن أبو جريشة: الاسماعيلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

قال محمد محسن أبو جريشة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أنه سجل العديد من الأهداف فى شباك الأهلى ويعتز بهم جميعا لكن الأفضل بالنسبة له فى عام 2009 حينما وصل خلال هذا الموسم لمباراة فاصلة لكن لم يحالفهم التوفيق فى حصد اللقب .
وأضاف :"لقاءات الفريق الأحمر يكون اللاعبينمن الجانبين على أتم الاستعداد ولديهم اصرار على تقديم أفضل ما لديهم لذلك دائما ما تكون المباريات ممتعة وتشهد ندية واثارة كبيرة".
واستكمل حديثه :"لاعبو الفريق حاليا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى الذى لم يتعثر فى أى مباراة محليا
وأختتم حديثه قائلًا :"حرصنا على دراسة المنافس جيدا من أجل استغلال نقاط ضعفه لتسجيل الأهداف والحد من نقاط القوة لديه".
ويواجه الإسماعيلي نظيره الأهلي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الدراويش المركز السادس برصيد 13 نقطة.
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