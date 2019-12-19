تشكيل النصر أمام العادلة .. حمدالله يقود الهجوم

أعلن المدير الفني روي فيتوريا تشكيلة النصر أمام العدالة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب عب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين . الرياضية مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين . وجاء تشكيل النصر للمباراة كالأتي : حراسة المرمى: براد جونز الدفاع: مادو - مايكون - سلطان Advertisements الوسط: أحمد موسى - بيتروس ح الخيبري - عوض خميس الهجوم: جوليانو - نور الدين أمرابط - عبد الرزاق حمدالله

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