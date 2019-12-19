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اتحاد السلة يوقع بروتوكول تعاون مع مشيخة الأزهر

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وقع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بروتوكول تعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الطلاب (الإدارة العامة للرعاية بقطاع المعاهد الأزهرية) من أجل عقد دورات تدريب للعبة كرة السلة لمعلمي ومعلمات التربية بالأزهر الشريف للعام

الدراسي 2019 – 2020.

وأعلن المستشار علاء زهران عضو مجلس إدارة الاتحاد عن متطلبات التقدم للحصول على دورة التدريب بعد الاتفاق مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف والتي تتمثل في صورة بطاقة

الرقم القومي مع 2 صورة شخصية.

ويأتي البرنامج الزمني للدورة كالآتي:

اليوم الأول: محاضرات في المنهج العلمي لكرة السلة (6 ساعات)

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اليوم الثاني: محاضرات في أسس المبادئ العلمية لتدريب الناشئين (6 ساعات)

اليوم الثالث: تعليم المهارات الأساسية لكرة السلة (6 ساعات)

اليوم الرابع: اختبار تحريري وعملي (ساعتان)

ويحصل جميع الدارسين على شهادة إتمام الدراسات معتمدة من الاتحاد المصري لكرة السلة.

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