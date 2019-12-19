المنتخب السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا الشهري

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " التصنيف الشهري للمنتخبات والذي شهد حفاظ المنتخب السعودي على مركزه وذلك بعد احتلال وصافة بطولة كأس الخليج العربي النسخة 24 والتي اقيمت في دولة قطر . النسخة 24 والتي اقيمت في دولة قطر . ونجح منتخب الصقور الخضراء في الحفاظ على تواجده في المركز السادس بالتصنيف الدولي بعد الأداء المتميز الذي قدمه في تصفيات كأس العالم القادمة وكذلك تصفيات كآس أمم آسيا وبطولة كأس الخليج . بالتصنيف الدولي بعد الأداء المتميز الذي قدمه في تصفيات كأس العالم القادمة وكذلك تصفيات كآس أمم آسيا وبطولة كأس الخليج . كما تواجد المنتخب السعودي في المركز الـ67 على الصعيد العالمي، برصيد 1351 نقطة .

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