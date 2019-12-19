طاقم تحكيم سعودي لمباراة الاتحاد والإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي، اختيار طاقم حكام سعودي لقاء الاتحاد والإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية.
ويتكون طاقم الحكام من: تركي الخضير حكم ساحة، محمد مكي وخلف الشمري مساعدين، وماجد الشمراني حكمًا رابعًا.
على حساب المحرق البحريني بثلاثية دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وكان الإسماعيلي تأهل على حساب الجزيرة الإماراتي برباعية دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل الاتحاد
وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الإتحاد السكندري والإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية، لتقام مباراة الذهاب بالإسكندرية يوم 28 ديسمبر الجاري بدلا من 29 مننفس الشهر، بينما يقام لقاء الإياب ليقام يوم 24 يناير المقبل بدلاً من 29 من نفس الشهر باستاد الإسماعيلية.
وقررت الجهات الأمنية بالإسكندرية حضور 7 آلاف مشجع للمباراة، كما اتفق مسئولو زعيم الثغر مع الدراويش، على السماح لـ400 مشجع من الأخير بحضور مباراة الفريقين مجانا وبدون تذاكر، على أن يتم السماح لنفس العدد من مشجعى الاتحاد بحضور مباراة الإياب بالإسماعيلية من مطلق مبدأ المعاملة بالمثل.
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