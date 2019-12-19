الاتحاد والفيحاء يتعادلان في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي نيتجة الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفيحاء والمقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن مواجهاتالجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين .
تقدم الفيحاء بالهدف الأول عن طريقروني فرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ثم تعادل الاتحاد بهدف رائع سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 24 من الشوط الأول .
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