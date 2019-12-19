معتز إينو: قطاع ناشئي الأهلي يضم أفضل اللاعبين

أكد معتز إينو، المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥، أن قطاع الناشئين يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في جميع المراحل السنية، مشيراً إلى أن مستقبل الأهلي بخير.

وقال إينو إن وجود الحب والاحترام بين ناشئي الأهلي هو ما يقودهم للانتصارات دائماً، وأن جميع مدربي القطاع يعملون دائماً لتربية اللاعبين على مباديء الأهلي، وينصحونهم دائماً بضرورة التحلي بالروح القتالية والتركيز العالي، ويكون هدفهم الفوز باستمرار.

وأشار إينو إلى أن مسئولي قطاع الناشئين وعلي رأسهم الكابتن فتحي مبروك مدير القطاع ومساعده الكابتن هشام حنفي والكابتن إكرامي الشحات المشرف على حراس المرمى يقدمون كل الدعم لجميع الفرق، ويعملون دائماً على تذليل كل العقبات وحل جميع المشاكل؛ للنهوض بمستوى ناشئي الأهلي الذين يشكلون مستقبل كرة القدم بالنادي.

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وأوضح إينو أنه يتعامل مع اللاعبين مثل الأخ الأكبر، ويسعى دائماً لنقل

جميع خبراته اليهم وهم جميعاً على قدر عالٍ من الاحترام ويتميزون بأخلاق عالية، لأن الأهلي يبحث في الأساس عن الأخلاق قبل المهارات والفنيات.

وعن طموحاته قال إينو إنه يأمل أن يحالفه النجاح في المجال التدريبي، وأن يتقدم فيه بشكل أكبر، مشيرًا إلى أنه يجتهد كثيرًا، ويسعى لتطوير نفسه باستمرار من خلال الحصول على دورات تدريبية ومشاهدة تدريبات الفرق أجنبية.

وأكد إنه استفاد كثيرًا من خلال عمله كمدرب بالأهلي على مدار موسمين مع المديرين الفنيين محمد سعد وأحمد سمير، متمنيًا أن يكون على قدر المسئولية دائمًا.