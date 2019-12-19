نتيجة مباراة الأهلي وضمك فى الدوري السعودي للمحترفين

يخوض فريق الأهلي السعودي مباراة صعبة عندما يستضيف فريق ضمك، فى احدي مباريات اليوم الخميس 19-12-2019 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 201-2020.
تنطلق مباراة ضمك والاهلي فى تمام الساعة 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت مكة، 16:50 بتوقيت جرينتش.
ويدخل الراقي مباراة اليوم أمام ضمك، وفي رصيده 20 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، وذلك عقب مرور 11 جولة من بطولة دوري المحترفين، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام نادي الهلال، بسبب مشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية 2019 والمقامة فى قطر.
بينما يحتل نادي ضمك المركز الخامس عشر والقبل الاخير برصيد 7 نقاط، ولعب 11 مباراة.
وقد تواجه الفريقين من قبل فى 3 مباريات، وكان الفوز حليف الاهلي، بالمباراة الاولي فى كأس ولي العهد السعودي والتي انتهت بفوز كبير للعالمي بنتيجة 7-0، وفى المباراة الثانية بكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2016، وفاز الاهلي بهدفين دون رد، وفى المباراة الاخيرة فى استعدادت الاندية السعودية 2019، فاز الاهلي 2-1.
وسوف يتم نقل مباراة الأهلي مع ضمك في الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي من خلال البث الفضائي لقناة السعودية الرياضية ksa sport 2 HD بوصفها الناقل الرسمي للبطولات المحلية السعودية.
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