نتيجة مباراة العدالة والنصر فى الدوري السعودي للمحترفين

يلتقى فريق العدالة مع نظيره النصر، ضمن مباريات اليوم الخميس 19-12-2019، على” ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية” فى مدينة الإحساء، بالجولة الثانية عشر من بطولة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان 201-2020.

تنطلق مباراة العدالة والنصر فى تمام الساعة 16:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت مكة، 14:35 بتوقيت جرينتش.

يدخل فريق النصر المباراة متصدراً جدول بطولة دورى كأس الامير محمد بن سلمان برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق العدالة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

خاض فريق النصر حتى الآن فى بطولة دورى كاس الامير محمد بن سلمان 11 مواجهة فاز فى سبعة وتعادل فى اثنين منهم وخسر فى اثنين.

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بينما لعب العدالة 10 مباريات فاز فى اثنين وتعادل فى اثتنين وخسر فى 6 لقاءت.

ويأمل لاعبو العالمي في الابتعاد أكثر في الصدارة، خاصة في ظل انشغال منافسه، الهلال، بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019، المقامة في قطر، وتأجيل عدد من مبارياته في الدوري السعودي.

أما العدالة، فيعاني بشكل واضح خلال الموسم الحالي، حيث إنه خاض 10 مباريات حتى الآن، تمكن من تحقيق فوزين فقط، وتعادل في مناسبتين، فيما خسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه أيضًا 15 هدفًا، لكن شباكهم استقبلت 19 هدفًا.

جدير بالذكر ان الفريقين قد تقابلا فى مناسبتين كان الفوز حليف النصر، فى المباراة الاولي بكأس ولي العهد السعودي 2002، وانتهت بفوز النصر بهدفين دون رد، وفى المناسبة الثانية فى استعدادات الاندية السعودية 2009، وانتهت بفوز النصر بنتيجة 3-0.