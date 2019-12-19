نتيجة مباراة اتحاد جدة والفيحاء فى الدوري السعودي

يحل فريق الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على نظيره الفيحاء، ضمن مباريات اليوم الخميس 19-12-2019،على ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر فى بطولة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020.

تنطلق مباراة الاتحاد والفيحاء فى تمام الساعة 14:14 بتوقيت مصر، 15:14 بتوقيت مكة، 12:14 بتوقيت جرينتش.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 12 فى جدول ترتيب بطولة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان، بينما يأتى الفيحاء فى المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة.

خاض الاتحاد حتى الان فى بطولة دورى كاس الامير محمد بن سلمان 11 مواجهة فاز فى اربعة منهم وخسر فى سبعة، بينما لعب الفيحاء ايضا 11 مباراة فاز فى ثلاثة وتعادل فى أربعة وخسر فى أربعة.

ويسعى الاتحاد إلى العودة للإنتصارات من جديد فى الدوري السعودي للمحترفين بعدما خسر فى الجولة الماضية أمام الفيصلى، بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).

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فى المقابل يأمل الفيحاء فى استعادة ذاكرة الانتصارات وتعويض خسارته فى الجولة الحادية عشر أمام ضمك بهدفين مقابل هدف.

فى آخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الاتحاد فى التغلب على نظيره وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد على ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة)، وذلك ضمن منافسات بطولة دورى كأس الامير محمد بن سلمان فى الموسم الماضى.

انتهي الشوط الاول بين الاتحاد والفيحاء بالتعادل الايجابي 1-1.

افتتح التسجيل فريق الفيحاء فى الدقيقة 3 من ركلة جزاء نفذها اللاعب التشيلي روني فيرنانديز.

وتدارك الاتحاد هدف التعادل فى الدقيقة 24 من خلال البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة لمدافع الفيحاء.