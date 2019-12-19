اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة النصر ضد العدالة بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري السعودي LIVE

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أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم الخميس ضد فريق العدالة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020.

ويستهدف نادي النصر خلال تلك المباراة القوية ضد فريق العدالة أن يقتنص الثلاث نقاط ويصل بهم إلى النقطة رقم 26 ويعزز صدارته لجدول لترتيب الدوري السعودي، ويزيد الضغط على الهلال الذي يمتلك 20 نقطة، وهناك 3 مباريات مؤجلة له.

بينما يقبع فريق العدالة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 8 نقاط جمعها من خوضه لـ10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن.

موعد مباراة النصر والعدالة

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الأمير عبدالله بن جلوي مباراة نادي النصر ضد العدالة مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ5:35 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ6:35 بتوقيت أبو ظبي ، وفي تمام الساعة الـ4:35 بتوقيت القاهرة.

وسوف تذاع أحداث مباراة النصر والعدالة، عبر البث الفضائي لقناة الرياضية السعودية الأولى، بوصفها الناقل الحصري للبطولات السعودية (الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين 2019/2020)، وستكون المباراة بتعليق جعفر الصليح.

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ويأتي التشكيل النصر في مباراة اليوم ضد العدالة كالتالي:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغانم- مايكون- عبدالله مادو- عوض خميس.

خط الوسط المحوري والدفاعي: عبدالرحمن الدوسري – بيتروس.

خط الوسط الهجومي: نور الدين أمرابط – جوليانو – أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله