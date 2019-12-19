اونلاين | لايف Goal live مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر Yalla shoot بدون تقطيع رابط AL-NASSER كورة ستار Kora Star

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ستقام مباراة نادي العدالة والنصر مساء يوم الخميس 19 ديسمبر2019 في مباراة حية تجمع بينهما ، وذلك برسم مباراة ذهاب الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالسعودية, نادي النصر سيواجه نظيره نادي العدالة في مبارة هامة لكلا الناديينً.

فريق النصر سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة مديره الفني روي فيتوريا, في هذا اللقاء سيقابل نادي العدالة خصمه النصر والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة. كلا الناديين يسعى لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه الفوز بورقة نظيفة.

يأمل نادي النصر السعودي في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي العدالة السعودي ، يوم الخميس 19 ديسمبر2019 في الثانية عشر من الدوري السعودي.

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على العدالة، مساء الخميس في إطار الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى ناديي النصر السعودي ضد العدالة السعودي في 2 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي النصر منها 2 انتصار مقابل 0 خسائر و0 تعادلات.

موعد مباراة النصر ضد العدالة الناقلة في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس 19 ديسمبر2019

لا شك أن محبي كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة العدالة ضد االنصر، إضافة إلى القنوات الناقلة.

مباراة النصر والعدالة ستنطلق تحديداً في تمام الساعه 16:35 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 15:35 مساءً بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس

سوف تكون مباراة العدالة السعودي ضد النصر السعودي منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية – KSA Sports HD فيما سيكون معلق المباراة هو (لم يحدد بعد)

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معلومات عن المباراة العدالة ضد النصر:

الموعد : الخميس 19 ديسمبر2019

البلد المستضيف : السعودية

المدينة : الأحساء

الملعب : ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

الحكم : لم يحدد بعد

تعليق : لم يحدد بعد

المنظم : دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

معلومات أضافية : الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التوقيت العدالة x النصر :

14:35 غرينتش – نواكشوط

17:35 الرباط – الجزائر – تونس

18:35 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

19:35 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

القنوات الناقلة العدالة السعودي ضد النصر السعودي :

KSA Sports HD

القناة : السعودية الرياضية

شبكة قنوات السعودية الرياضية المشفرة هي صاحبة حق بث دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019 بالشرق

الأوسط و شمال أفريقيا