اونلاين | دوري بلس مشاهدة مباراة الشباب وأبها بث مباشر اليوم بتاريخ 12/19‏/2019 NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس مشاهدة مباراة الشباب وأبها بث مباشر اليوم بتاريخ 12/19‏/2019 NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة الشباب وأبها بث مباشر اليوم بتاريخ 12/19‏/2019 الدوري السعودي، يفتح استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز أبوابه ليستضيف مباراة جديدة تجمع بين فريق الشباب وأبها ضمن مباريات الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري السعودي، ويستعد فريق أبها لمواجهة غريمه عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل فريق أبها المركز السابع برصيد 17 نقطة حصدها من خلال 11 مباراة حقق الفوز خلال 5 مباريات فقط، وتعادل خلال مباراتين إلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال 4 مباريات أخرى، ويأمل فريق أبها أن يحقق نتيجة إيجابية تعوضه عن الخسارة التي تلقاها خلال الـ 4 مباريات الأخيرة له، وقد أكد المدير الفني لفريق أبها أن فريقه سوف يخوض مباراته أمام الشباب كامل العدد دون غياب أحد من اللاعبين.

أما عن فريق الشباب الذي ينتظر مشجعيه هذه المباراة حتى يسعد بها، حيث شارك الفريق خلال 11 مباراة محققاً الفوز خلال 4 مباريات فقط وتعادل خلال 3 مباريات وخسر في 4 ليحتل بعد هذه المباريات المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وقد صرح المدير الفني للشباب أن فريقه عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية حتى تسعد جماهيره التي انتظرت هذه المباراة حتى تقدم الدعم إلى لاعبيه حتى يتمكنوا من تحقيق الفوز وخطف نقاط جديدة كي يحسن بها مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي.