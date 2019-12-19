اونلاين | LIVE| مشاهدة مباراة الشباب وأبها بث مباشر اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 في الدوري السعودي HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE| مشاهدة مباراة الشباب وأبها بث مباشر اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 في الدوري السعودي HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الشباب وأبها ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، يفتتح استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “بأبها” اليوم أبوابه بين فريقي الشباب وأبها ضمن لقاءات الاسبوع الثاني عشر من الدوري السعودي للمحترفين ، يحتل نادى الشباب المركز التاسع برصيد 15 نقطة من فوز في أربعة مباريات وتعادل ثلاث وتلقي أربعة مباريات هزيمة ، وتلقي هزيمة في اللقاء الماضي من فريق الرائد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاث أهداف ، على الجانب الآخر نادى أبها يحتل المركز الثامن برصيد 17 نقطة من فوز في خمسة لقاءات وتعادل مبارياتين.

تنطلق المواجهة بين فريقي الشباب وأبها في تمام الساعة 15:40 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 14:40 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 2 بتعليق المعلق مشاري القرني..

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مشاهدة مباراة الشباب وأبها مباشر

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تشكيلة الشباب اليوم ضد نادي أبها هي كلا من : – فاروق بن مصطفى – محمد البقعاوي – محمد سالم – متعب المفرج – عمران الياس – عبدالملك الخيبري – تركي العمار – عبدالمجيد الصليهم – كرستيان غوانكا – سيباستياو جونيور – دانيلو اسبريا .