رياضة | موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" عن موعد قرعة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، والمقرر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الشهر القادم.

موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

تنتظر الجماهير المصرية معرفة ما ستسفر عنه قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والمقرر إقامتها بأحد فنادق القاهرة يوم 21 يناير القادم.

نظام جديد للصعود لكأس العالم 2022

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن تغير نظام الصعود لكأس العالم 2022 عن التصفيات السابقة والتى صعدت بها مصر لكأس العالم الأخير بروسيا عام 2018 ، فسيكون هناك ثلاث مراحل انتهت منهم المرحلة الأولى بتأهل 14 منتخب لينضموا ل 26 منتخب الذى تم إعفائهم للمرحلة الثانية ليصبح هناك 40 منتخب يتنافسوا على حجز 5 بطاقات للصعود للمونديال.

وتم إعفاء مصر منها لتدخل مصر مباشرة من المرحلة الثانية والتى ستتكون من 10 مجموعات كل مجموعة ستضم 4 منتخبات وستقام القرعة الخاصة بهذه المرحلة يوم 21 يناير القادم .

Advertisements

بينما المرحلة الثالثة والأخيرة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 سيتأهل أوائل المجموعات ال 10 وستقسمهم الفيفا لمستويين على حسب التصنيف الشهري وسيكون هناك قرعة بينهم لتقام 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب ليصعد 5 منتخبات فقط للمونديال.

وجاء تصنيف قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 كالأتي :

المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو.

المستوى الثالث: مدغشقر – موريتانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا – جيبوتي.