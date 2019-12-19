رياضة | برشلونة يحدد شرطه للموافقة على رحيل نجمه إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد شرطه للموافقة على رحيل نجمه إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتوترت العلاقة في الفترة الأخيرة بين اللاعب التشيلي ومدربه الإسباني بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في تشكيل البلوجرانا.
وكشفت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن برشلونة سيوافق على رحيل فيدال في حال حصوله على مقابل مادي 2 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة بأن قبل نهاية العام الحالي سوف يقرر إنتر ميلان ما إذا كان سيوقع مع فيدال أو يتجاهل ذلك، لكن جميع المؤشرات تؤكد رغبة النيراتزوري في الحصول على خدماته.
وتابعت الصحيفة بأن إنتر ميلان يريد أن يقدم عرض إعارة في يناير، وخيار شراء إلزامي نهاية الموسم، والبارسا سيدرس ذلك العرض.
ويحتل فريق برشلونة المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.