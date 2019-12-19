رياضة | بعد تصنيف الفيفا.. تعرف على المجموعة المُحتملة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022 ‏

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصنيف الفيفا.. تعرف على المجموعة المُحتملة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022 ‏ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز منتخب مصر مقعدًا في المستوي الأول من تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وذلك بعدما احتل المركز الـ51 عالميًا والسابع على مستوي منتخبات القارة السمراء في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس.

وكان الاتحاد الأفريقي "الكاف" أعلن تقسيم المنتخبات المشاركة فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بناءًا على التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي "فيفا" فى شهر ديسمبر الجاري، وبناءًا عليه ضمن منتخب الفراعنة التواجد على رأس مجموعة في التصفيات المونديالية.

تصنيف قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

• المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية.

• المستوى الثاني: بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو.

• المستوى الثالث: مدغشقر – موريتانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو.

• المستوى الرابع: مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا - جيبوتي.

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احتمالات مجموعة مصر في تصفيات مونديال 2022

- منتخبات لن تواجه مصر في التصفيات المونديالية:

وفقًا لتصنيف قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، يتفادي منتخب مصر الوقوع مع منتخبات (تونس – السنغال – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية)، نظرًا لوجود تلك المنتخبات مع الفراعنة في المستوي الأول من التصنيف.

- مجموعة صعبة لمنتخب مصر في التصفيات:

قد تضع قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم في مجموعة صعبة نسبيًا تضم معه أحد منتخبي (كوت ديفوار – جنوب إفريقيا) من المستوي الثاني، وهنا سيكون الفراعنة على موعد مع مواجهة ثأرية مع منتخب البافانا بافانا والذي أطاح بمنتخبنا الوطني من النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا، وقد تضم المجموعة ايضًا أحد منتخبي (زيمبابوي – مدغشقر) من المستوي الثالث، بالإضافة لأحد منتخبات (أنجولا – غينيا الاستوائية – السودان) من المستوي الرابع.

- مجموعة سهلة لمنتخب مصر في التصفيات:

تفادي منتخب مصر الوقوع في مجموعة واحدة مع أحد منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا يضع مصر في مجموعة سهلة نسبيًا في التصفيات المونديالية خاصة وأن منتخب الفراعنة يتفوق تاريخيًا على باق المنتخبات المتواجدة في المستويات الثلاثة بالتصنيف، ولكن المجموعة الأسهل قد تضم معه (بنين) من المستوي الثاني، ومن المستوي الثالث (النيجر أو ناميبيا أو إفريقيا الوسطي)، من المستوي الرابع (رواندا – تنزانيا – جيبوتي).

- المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022:

يتأهل 10 منتخبات من المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يتم تقسيمهم لمستويين وفقًا للتصنيف، ليتقابل كل منتخب من المستوي الأول مع أحد منتخبات المستوي الأقل في مباراتي ذهاب وعودة في المرحلة الثالثة والأخيرة للتصفيات، لتتأهل 5 فرق إلى كأس العالم 2022 في قطر.