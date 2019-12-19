رياضة | مدرب باريس سان جيرمان يعلق على أزمته مع مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب باريس سان جيرمان يعلق على أزمته مع مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على التعليق على أزمته الأخيرة مع نجم الفريق كيليان مبابي، عقب نهاية مباراة باريس ضد لومان.

ونجح مبابي في قيادة باريس للفوز على لومان 4-1، وأحرز مبابي هدفا في شباك لومان، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ16 من كأس الرابطة الفرنسية.

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وعلق توخيل عقب انتهاء المباراة: ’’لقد سجل مبابي مرة أخرة، هذا أمر جيد لكنها وظيفته، لقد اتخذنا القرار بالسماح له باللعب لأنه أراد ذلك’’.

وأنهى: ’’كان من الجيد أن يعود للتسجيل، أكون سعيد جدًا عندما يسجل، لأنه هنا لذلك وهو يريد دائمًا التسجيل، إنه وقت مناسب له، ولا يزال بإمكانه تقديم المزيد ضد آميان’’.

وكان توخيل قد دخل في أزمة مع مبابي خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مونبلييه بعد أن قرر المدير الفني استبدال اللاعب في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء لحساب الكاميروني ماكسيم تشوبو-موتينج، ليغادر مبابي الملعب غاضبًا متجاهلًا تبريرات وتحية توخيل.