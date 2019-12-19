رياضة | ودية العراق تحسم قائمة فراعنة اليد لمواجهتي السويد وصربيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ودية العراق تحسم قائمة فراعنة اليد لمواجهتي السويد وصربيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم المواجهة الثانية لرجال المنتخب الوطني لكرة اليد أمام ضيفه منتخب العراق وذلك علي ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي ضمن خطة إعداد المنتخب لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية رقم ٢٤ التي تستضيفها تونس خلال الفترة من ١٦ وحتي ٢٦ من يناير المقبل بمشاركة ١٧ منتخبا بعد إنسحاب السنغال .

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية أن المدير الفني الأسباني للمنتخب الوطني روبيرتو جارسيا سيحدد القائمة الرئيسيّة لقوام الفريق قبل السفر الي صربيا والسويد لأداء عدة مباريات ودية دولية خلال معسكر الفريق في كلا البلدين أواخر الشهر الجاري ثم مطلع الشهر المقبل مشيرا إليّ أن المنتخب الوطني سيطير من صربيا مباشرة إليّ السويد لخوض معسكره الدولي الثاني مباشرة .

ويأتي ذلك ضمن الخطة الفنية والزمنية للجهاز الفني قبل خوض منافسات أمم إفريقيا في تونس .