رياضة | شاهد.. مكة محمد صلاح تظهر في إعلان جديد مع والدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. مكة محمد صلاح تظهر في إعلان جديد مع والدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت مكة محمد صلاح ابنة النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى، فى إعلان مع والدها، وذلك فى نسخة جديدة من إعلان محمد صلاح لصالح، إحدى الشركات الكبرى.

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وقام صلاح بنشر الإعلان عبر حسابه على تويتر، والذي حقق أكثر من 93 ألف مشاهدة خلال ساعة واحدة فيما أثنى الكثيرون على فكرة ظهور ابنته فى الإعلان.

وكان الفرعون المصري قد شارك بالأمس فى مباراة فريقه ليفربول أمام "مونتيرى" المكسيكى، فى قبل نهائى كأس العالم للأندية المقامة فى الدوحة، وفاز بهدفين مقابل هدف، ليلاقى فريق فلامنجو البرازيلى فى النهائى.