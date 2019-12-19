رياضة | الزمالك ينفذ وعده للاعبيه ويصرف جزء من المستحقات المتأخرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ينفذ وعده للاعبيه ويصرف جزء من المستحقات المتأخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعبو فريق الزمالك على جزء من مستحقاتهم المالية خلال الساعات الماضية ووضعها في الحساب البنكي لهم قبل مباراة سموحة.

وسبق ووعد مسئولو الزمالك لاعبيهم بصرف جزء من المستحقات المالية لزيادة تركيزهم في الملعب.

ووضعت الإدارة المالية لفريق الكرة جزء من المستحقات لكل لاعب في الحساب البنكي له.

جاء هذا الأمر تنفيذاّ للوعد السابق من رئيس الزمالك مرتضى منصور، ولتحفيز اللاعبين قبل مواجهة سموحة.

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ويتقابل الزمالك مع سموحة غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

وكان مرتضى منصور وعد اللاعبين خلال الجلسة الأخيرة التي جمعته بهم، بصرف مبلغ 10 مليون جنيه مقسمة عليهم كجزء من المستحقات الخاصة بهم، وطالبهم بضرورة تصحيح المسار فى مواجهة الغد.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 1 بينما خسر مباراتين.