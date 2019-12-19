داني ألفيش وزوجته بين أحضان المومياوات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار النجم البرازيلي داني ألفيش، مدافع فريق ساو باولو البرازيلي، وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقبالهما صباح عبدالرازق مدير عام المتحف.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” قالت مديرة المتحف، إن الزيارة تضمنت جولة لآثار الدولة القديمة وآثار يويا وتويا والملك الصغير توت عنخ آمون، وقاعة المومياوات الملكية.

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داني ألفيش صاحب الـ 36 عاما، أبدى إعجابه الشديد بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص على التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له ولزوجته داخل قاعات المتحف.

النجم البرازيلى وزوجته كانا قد زارا منطقة أهرمات الجيزة، وتجولا داخل الهرم الأكبر ومتحف مركب خوفو ومنطقة تمثال أبي الهول، وذلك ضمن جولة سياحية لهما في مصر.

لاعب برشلونة السابق، بذلك يكون قد انضم لقائمة نجوم كرة القدم الذين زاروا مصر لأسباب مختلفة، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي رونالدينيو، والإسباني تشافي هيرنانديز، والبرتغالي جوزيه مورينيو، والهولندي باتريك كلويفرت، والإسباني كارليس بويول، وغيرهم من المشاهير.