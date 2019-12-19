دييجو مارادونا عن ميسي: يبكي كطفل ولا يغني النشيد الوطني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجرى النجم دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق خيمناسيا الأرجنتيني، لقاءً مع شبكة TyC Sports الأرجنتينية، تحدث خلاله عن مواطنه، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، وأيضا عن خسارة منتخب التانجو في ربع نهائي كأس العالم 2010 أمام ألمانيا.

مارادونا قال خلال حديثه، أنا صديق ليونيل ميسي، رأيته يبكي في غرفة تبديل الملابس عندما خسرنا 4- صفر أمام ألمانيا في ربع نهائي كأس العالم 2010 ، عندما زعم الكثير أنه كان يبحث عن رحلات للعودة في وقت مبكر، كان يبكي بحرقة كطفل في الخامسة.

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مارادونا المتوج بكأس العالم في 1986 أضاف، أنه لو نافس على الكرة الذهبية لحققها عدة مرات، مشيرا إلى أن ميسي سيبقى كما هو متربعا على عرش المتوجين بها.

أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية اختتم قائلا: لقد علّمت ميسي تسديد الركلات الحرة، وطريقة تحريك قدمه، وكان الأمر ناجحا واستطاع أن يتفوق على الكثيرين فيها، لن أنتقد ميسي، إنه طفل جاء ولعب، ولا يغني النشيد الوطني، والجميع هنا يقول عنه كتالوني، ولكنني صديقه ولن أهاجمه.

يذكر أن ميسي لم يحقق أي بطولة مع منتخب “التانجو” رغم وصوله إلى 4 نهائيات، من بينها نهائي كأس العالم في 2014 والذي خسره لصالح ألمانيا.