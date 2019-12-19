أمن الفندق يمنع يورجن كلوب من تناول الإفطار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لموقف محرج وطريف في الوقت ذاتهن وذلك خلال تواجده مع فريقه في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مونديال كأس العالم للأندية.

يورجن كلوب، قال في تصريحات نقلتها “بي بي سي”: إنه تم منعه من الذهاب لتناول وجبة الإفطار مع لاعبيه، بسبب عدم حمله بطاقة الهوية الخاصة بمونديال الأندية التي منحت لكافة المشاركين.

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المدير الفني لـ “الريدز” أضاف، عنصر الأمن أوقفني عندما أردت الذهاب لتناول الإفطار، خرجت من المصعد وأردت التوجه يمينا باتجاه المطعم، قبل أن يتم إيقافي رغم إبرازي لهويتي الخاصة بنادي ليفربول.

يورجن كلوب تابع، إنه تقبل الأمر واضطر إلى العودة إلى غرفته من أجل حمل الهوية الخاصة بالبطولة، واعترف بأنه كان مخطئا.

يشار إلى أن ليفربول كان قد واجه مساء الأربعاء، فريق مونتيري المكسيكي، وذلك في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر بالفترة بين 11 و21 ديسمبر الجاري.. وانتهت المباراة بفوز “الريدز” بهدفين مقابل هدف.