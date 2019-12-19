يورجن كلوب يرفض منح محمد صلاح شارة القيادة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك فريق ليفربول الإنجليزي حاليا في كأس العالم للاندية، وينتظر المباراة النهائية لملاقاة فريق فلامينجو البرازيلي، بعد فوزه على مونتيري المكسيكي في الدور نصف النهائي.

محمد صلاح كان قد اختير خلال مباراة فريقه أمام مونتيري بجائزة أفضل لاعب في المباراة، والتي انتهت بفوز “الريدز” بهدفين مقابل هدف.

الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أجاب على سؤال بشأن منحه شارة قيادة الفريق لنجمه محمد صلاح.. وقال ضاحكا: إذا غاب جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك، سأفكر حينها في الأمر.

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كلوب أضاف - خلال مؤتمر صحفي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي - فزنا في آخر دقيقة وهذا يؤكد قوة شخصيتنا، وكان من الصعب علينا خوض أشواط إضافية.

وعن مواجهة فلامينجو البرازيلي في النهائي، قال ستكون مباراة صعبة للغاية، هم فريق قوي لديه مدرب رائع هو خورخي جيسوس، شاهدت ما قدموه أمام الهلال في نصف النهائي.

يذكر أن ليفربول سيواجه فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر، يوم السبت المقبل.