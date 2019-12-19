شكرا لقرائتكم خبر عن العين يعلن التشكيل الرسمي في مباراة الظفرة والان مع التفاصيل

الخميس 19 ديسمبر 2019 أعلن مدرب نادي العين عن تشكيلة فريقه الرسمية التي ستواجه نادي الظفرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الاماراتي، والتي ستقام على أرضية ملعب " هزاع بن زايد - بنادي العين".

Advertisements وجاءت التشكيل كالاتي: خالد عيسي، إسماعيل أحمد، يحيى نادر، كانيدو، برمان، محمد عبد الرحمن، محمد فايز، شيوتاني، سعيد جمعة، علي عيد، جمال معروف . ويحتل العين المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الظفرة في المركز التاسع يرصيد 11 نقطة.

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