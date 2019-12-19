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شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي غير مسبوق لـ أشرف حكيمي في تاريخ البوندسليجا والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
حقق النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الدوري الألماني.
وتعادل بوروسيا دورتموند مع فريق لايبزيج بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع ببنهما أول أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الألماني.
ونشرت شبكة "سكاي سبورت"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن حكيمي، سجل رقما قياسيا جديدا، لأسرع لاعب في الدوري الألماني، بعد أن وصلت سرعته لـ 36,2 كم في الساعة.
وتابعت الشبكة، أنه لم يسبق في تاريخ المسابقة وأن تخطى أي لاعب سرعة 36 كم في الساعة.
وشارك حكيمي هذا الموسم مع دورتموند في 22 مباراة خلال مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 أخرين.
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