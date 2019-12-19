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بوسكيتس يُثير القلق في برشلونة

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الخميس 19 ديسمبر 2019

بوسكيتس

أثار سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، القلق داخل صفوف البلوجرانا، قبل المواجهة المقبلة للبارسا يوم السبت القادم ضد ديبورتيفو ألافيس، بالجولة الـ18 من الليجا.

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ولم يُشارك بوسكيتس في مواجهة الكلاسيكو أمس الأربعاء، ضد الغريم التقليدي ، إذ عانى من الحمى، ولذلك قام إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا بوضعه على مقاعد البدلاء، بعد أن كان في التشكيلة الأساسية للقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بوسكيتس غاب عن مران برشلونة اليوم الخميس، وبحسب حالته في الساعات المُقبلة سيتحدد موقفه النهائي من المُشاركة ضد ديبورتيفو ألافيس.

واستدعى فالفيردي العديد من لاعبي فريق الشباب في المران اليوم، وهم: إيناكي بينا، مورير، مينجويزا، أراوخو، كولادو، ريكي بويج، هيروكي أبي، وكارليس بيريز.

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