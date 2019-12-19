- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكيتس يُثير القلق في برشلونة والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
بوسكيتس
أثار سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، القلق داخل صفوف البلوجرانا، قبل المواجهة المقبلة للبارسا يوم السبت القادم ضد ديبورتيفو ألافيس، بالجولة الـ18 من الليجا.
ولم يُشارك بوسكيتس في مواجهة الكلاسيكو أمس الأربعاء، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، إذ عانى من الحمى، ولذلك قام إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا بوضعه على مقاعد البدلاء، بعد أن كان في التشكيلة الأساسية للقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بوسكيتس غاب عن مران برشلونة اليوم الخميس، وبحسب حالته في الساعات المُقبلة سيتحدد موقفه النهائي من المُشاركة ضد ديبورتيفو ألافيس.
واستدعى فالفيردي العديد من لاعبي فريق الشباب في المران اليوم، وهم: إيناكي بينا، مورير، مينجويزا، أراوخو، كولادو، ريكي بويج، هيروكي أبي، وكارليس بيريز.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسكيتس يُثير القلق في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.