سون هيونج مين يحصد أفضل لاعب في كوريا الجنوبية

الخميس 19 ديسمبر 2019

سون هيونج مين

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، اليوم الخميس، فوز جناح توتنهام هوتسبير، سون هيونج مين، بجائزة أفضل لاعب في البلاد هذا العام.



وحقق سون الجائزة للمرة الرابعة في تاريخه، ليصبح أكثر اللاعبين الكوريين حصولًا عليها، بعدما توج في أعوام 2013، و2014، و2017.

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وتفوق بذلك على مواطنه كي سونج يونج، الذي حقق الجائزة 3 مرات، أعوام 2011، و2012، و2016.

وحصل سون على الجائزة، بعدما حصد 209 أصوات، في التصويت الذي أجري بين الصحفيين والأجهزة الفنية واللاعبين بكوريا الجنوبية.

كما كشف الاتحاد الكوري الجنوبي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن فوز المهاجمة جي سو يون، نجمة تشيلسي، بجائزة أفضل لاعبة.

وحصدت المهاجمة كانج جي وو جائزة أفضل لاعبة واعدة، في حين نال موهوب فالنسيا، لي كانج إن، جائزة أفضل لاعب واعد.