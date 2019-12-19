اخبار الرياضه

أشرف حكيمييعتلي صدارة قائمة أسرع لاعب في تاريخ البوندسليجا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أشرف حكيمييعتلي صدارة قائمة أسرع لاعب في تاريخ البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

حقق الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند، رقمًا قياسيًا تاريخيًا في البوندسليجا.   ويخوض حكيمي موسمه الثاني في سيجنال إيدونا بارك، قادمًا من على سبيل الإعارة.   وبحسب الموقع الرسمي للدوري الألماني، فإن حكيمي (21 عامًا)، بات أسرع لاعب في تاريخ البوندسليجا، بعدما بلغت سرعته (36.20 كم/ ساعة) خلال مواجهة دورتموند ولايبزيج.   وتخطى حكيمي، كينجسلي إيهزيبو، مدافع كولون، كأسرع لاعب في تاريخ البوندسليجا، حيث سجل رقمه القياسي منذ الجولة السابعة هذا الموسم، بعد أسبوع واحد فقط من تصدر كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونخ للسباق ضد بادربورن.   وجاءت قائمة أسرع 10 لاعبين في تاريخ الدوري الألماني كالتالي:     1ـ  أشرف حكيمي (36.20 كم / ساعة)   2 ـ  كينجسلي إيهزيبو (35.85 كم / ساعة)   3 ـ  كينجسلي كومان (35.66 كم / ساعة)   4 ـ أرميا سانت جوست (35.60 كم / ساعة)   5 ـ فابيان جونسون (35.50 ساعة / الساعة)   6 ـ بيير إيمريك أوباميانج (35.44 كم / ساعة)   7 ـ شيرالدو بيكر (35.43 كم / ساعة)   8 ـ  لوكاس كلونتر (35.40 كم / ساعة)   9 ـ أرتيومس رودنيفس (35.39 كم / ساعة) وجان روزنتال (35.39 كم / ساعة)  


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف حكيمييعتلي صدارة قائمة أسرع لاعب في تاريخ البوندسليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا