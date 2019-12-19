أشرف حكيمييعتلي صدارة قائمة أسرع لاعب في تاريخ البوندسليجا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

حقق الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند، رقمًا قياسيًا تاريخيًا في البوندسليجا. ويخوض حكيمي موسمه الثاني في سيجنال إيدونا بارك، قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة. وبحسب الموقع الرسمي للدوري الألماني، فإن حكيمي (21 عامًا)، بات أسرع لاعب في تاريخ البوندسليجا، بعدما بلغت سرعته (36.20 كم/ ساعة) خلال مواجهة دورتموند ولايبزيج. وتخطى حكيمي، كينجسلي إيهزيبو، مدافع كولون، كأسرع لاعب في تاريخ البوندسليجا، حيث سجل رقمه القياسي منذ الجولة السابعة هذا الموسم، بعد أسبوع واحد فقط من تصدر كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونخ للسباق ضد بادربورن. وجاءت قائمة أسرع 10 لاعبين في تاريخ الدوري الألماني كالتالي: 1ـ أشرف حكيمي (36.20 كم / ساعة) 2 ـ كينجسلي إيهزيبو (35.85 كم / ساعة) 3 ـ كينجسلي كومان (35.66 كم / ساعة) 4 ـ أرميا سانت جوست (35.60 كم / ساعة) 5 ـ فابيان جونسون (35.50 ساعة / الساعة) 6 ـ بيير إيمريك أوباميانج (35.44 كم / ساعة) 7 ـ شيرالدو بيكر (35.43 كم / ساعة) 8 ـ لوكاس كلونتر (35.40 كم / ساعة) 9 ـ أرتيومس رودنيفس (35.39 كم / ساعة) وجان روزنتال (35.39 كم / ساعة)

