شكرا لقرائتكم عرض خليجي ينهى علاقة جيرالدو بالأهلي وحل بديل للأنجولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو النادى الأهلى بحثهم عن عرض لتسويق الأنجولى جيرالدو جناح الفريق، تمهيداً لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإتاحة الفرصة للتعاقد مع مهاجم أجنبى جديد.

وأبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلي، إدارة ناديه بموافقته على رحيل جيرالدو، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته وخروجه بشكل كامل من حساباته.

علم "الخليج 365" أن إدارة الأهلى تلقت عرضاً خليجياً وبالتحديد من الإمارات خلال الساعات الماضية، لاستعارة جيرالدو لمدة 6 أشهر وهو العرض الذى تناقشه إدارة الأهلى حالياً، فى الوقت الذى يكثف اللاعب من بحثه عن عرض فى البرازيل للرحيل إليه بشكل نهائى، خاصة أن أسرته تعيش هناك.

ويرغب فايلر فى التعاقد مع مهاجم أجنبى بدلاً من جيرالدو، ويعد النيجيرى إيليكى مهاجم لوزيرن السويسرى هو الأقرب حتى هذه اللحظة، خاصة أن ترشيحه جاء من فايلر نفسه.