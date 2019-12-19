شكرا لقرائتكم الزيمبابوي نوكس متوزوى يدخل حسابات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويضع الأهلى المهاجم الزيمبابوي كخيار بديل للنيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري، والذى يعتلى صدارة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي فى الشتاء. ويقدم متوزوي مستوى متميزًا مع ناديه، حيث نجح في إحراز 8 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم، كما شارك اللاعب ببطولة الأمم الأفريقية مع مننخب بلاده والتي أقيمت في مصر مؤخرًا، ويقدم الفيديو التالي أبرز مهارات اللاعب وأجمل أهدافه.

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