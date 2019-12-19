كارتيرون يعلن 18 لاعبا فى قائمة الزمالك ضد سموحة

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جدة - عمرو شويل أختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، 18 لاعبا للتواجد فى قائمة مباراة سموحة المقرر إقامتها مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري. قائمة الزمالك ضد سموحة

وضمت قائمة الزمالك ضد سموحة، 18 لاعبا هم:- محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى Advertisements محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد حسن - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - مصطفي فتحي - يوسف أوباما في خط الوسط مصطفي محمد - كريم بامبو في خط الهجوم. وشهدت قائمة الزمالك، عودة أحمد سيد زيزو وحازم إمام بعد غيابهم عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة للإصابة فيما أستمر غياب شيكابالا وعبد الله جمعة وخالد بوطيب ومحمود عبد العزيز للإصابة، واستبعد كارتيرون الرباعى عمر السعيد وإمام عاشور ومحمد عنتر ومحمد صبحى من القائمة.

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